Скорость решает все: правила первой помощи при инсульте

Важно знать, как действовать в опасной ситуации

Врачи называют инсульт одной из самых распространенных причин смерти – однако избежать летального исхода помогут простые правила.

Выделяют 2 вида инсульта: геморрагический и ишемический. Первый представляет собой кровоизлияние в мозг, сопровождающийся разрывом сосудов – такое часто происходит из-за высокого артериального давления. Второй вид инсульта характеризуется острым нарушением мозгового кровообращения, которое вызывается резким сужением сосудов и повреждением тканей головного мозга. На долю ишемического инсульта приходится от 70 до 85% всех случаев этого опасного состояния.

Признаками инсульта являются сильная и неожиданная слабость, онемение ноги или руки, внезапное головокружение, головная боль и потеря координации, тошнота и рвота, онемение половины лица, временная потеря зрения, паралич половины тела, трудности с речью, внезапная глухота, слабость мышц или их спазм.

Важно вовремя заметить болезненное состояние и сразу же обратиться к врачу, предупреждает портал "МедикФорум". Три основных приема распознавания инсульта можно обозначить с помощью аббревиатуры УЗП, где У – надо попросить человека улыбнуться. Если улыбка кривая, один уголок губ опущен вниз, это верный признак инсульта. З – следует попросить человека заговорить. Если он не может произнести связно простое предложение, звоните докторам. П – нужно попросить поднять обе руки. Рука пораженной части всегда будет ниже или вообще не будет подниматься.

Если человека сразил инсульт, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Дожидаясь приезда врачей, нужно помочь больному – прежде всего, дать ему свободно дышать: ослабить пояс, расстегнуть рубашку. Голову следует слегка приподнять, однако не более, чем на 30 градусов. Пострадавшего надо положить на бок, так как при инсульте может начаться рвота.



Ноги нужно положить в теплую воду, что позволит перераспределить кровоток в организме. При возможности надо измерить пациенту давление – если оно повышенное, можно дать препараты, которые его нормализуют. Однако следует сделать это только в том случае, если лекарства были прописаны пациенту его лечащим врачом.