Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чай провоцирует развитие рака

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБез тренировок: похудеть поможет один продукт
Горячий напиток оказался смертельно опасным

Ученые решили выяснить, как температура чая влияет на организм человека. В течение 10 лет специалисты изучали данные о здоровье 50 тыс добровольцев в возрасте от 40 до 75 лет и пришли к шокирующим выводам. У 317 участников эксперимента развилась плоскоклеточная онкология пищевода.

Ученые и раньше догадывались о страшном эффекте горячего чая, однако полномасштабное исследование провели лишь сейчас. Обжигающий напиток на 90% увеличивает риск появления рака.

Проблем со здоровьем, как говорится в статье, опубликованной в International Journal of Cancer, не оказалось у тех людей, которые пили менее 700 миллилитров чая в день при температуре ниже 60°C. Специалисты советуют любителям горячего напитка ждать, пока он слегка не остынет, прежде чем его пить, чтобы сохранить свое здоровье.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей