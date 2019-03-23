Чай провоцирует развитие рака

Горячий напиток оказался смертельно опасным

Ученые решили выяснить, как температура чая влияет на организм человека. В течение 10 лет специалисты изучали данные о здоровье 50 тыс добровольцев в возрасте от 40 до 75 лет и пришли к шокирующим выводам. У 317 участников эксперимента развилась плоскоклеточная онкология пищевода.

Ученые и раньше догадывались о страшном эффекте горячего чая, однако полномасштабное исследование провели лишь сейчас. Обжигающий напиток на 90% увеличивает риск появления рака.

Проблем со здоровьем, как говорится в статье, опубликованной в International Journal of Cancer, не оказалось у тех людей, которые пили менее 700 миллилитров чая в день при температуре ниже 60°C. Специалисты советуют любителям горячего напитка ждать, пока он слегка не остынет, прежде чем его пить, чтобы сохранить свое здоровье.