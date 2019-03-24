Польза или вред: нужно ли есть сливочное масло

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Добавленное в кашу или намазанное на пару бутербродов масло вреда не принесет. 50 граммов – это норма для здорового человека. Поэтому опасаться этого вкусного продукта не стоит, даже если вы блюдете фигуру.
Важно следить, чтобы масло было свежим и избегать жарки на уже использованном. Вредные вещества появляются при воздействии высоких температур и могут спровоцировать возникновение опасных заболеваний, отметила диетолог Оксана Величко в беседе с "Вечерней Москвой".
В качественном же продукте содержатся витамины E, C, A, D, B, необходимые организму.
"Если кушать масло постоянно и в больших количествах, то оно может вызывать проблемы в работе почек и печени и спровоцировать отложение холестериновых бляшек в сосудах. Но для этого надо есть его каждый день столовыми ложками",
– рассказал врач Андрей Токарев.
Главное – соблюдать умеренность и выбирать натуральное сливочное масло. Маргарин и разнообразные спреды лучше обходить стороной, советуют специалисты. Если на упаковке написано, что масло "восстановленное", от покупки тоже стоит отказаться.
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