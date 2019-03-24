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Польза или вред: нужно ли есть сливочное масло

Фото: www.globallookpress.com
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Выбирать продукт нужно с умом

Добавленное в кашу или намазанное на пару бутербродов масло вреда не принесет. 50 граммов – это норма для здорового человека. Поэтому опасаться этого вкусного продукта не стоит, даже если вы блюдете фигуру.

Важно следить, чтобы масло было свежим и избегать жарки на уже использованном. Вредные вещества появляются при воздействии высоких температур и могут спровоцировать возникновение опасных заболеваний, отметила диетолог Оксана Величко в беседе с "Вечерней Москвой".

В качественном же продукте содержатся витамины E, C, A, D, B, необходимые организму.

"Если кушать масло постоянно и в больших количествах, то оно может вызывать проблемы в работе почек и печени и спровоцировать отложение холестериновых бляшек в сосудах. Но для этого надо есть его каждый день столовыми ложками",

рассказал врач Андрей Токарев.

Главное – соблюдать умеренность и выбирать натуральное сливочное масло. Маргарин и разнообразные спреды лучше обходить стороной, советуют специалисты. Если на упаковке написано, что масло "восстановленное", от покупки тоже стоит отказаться. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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