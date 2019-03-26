Ускорить обмен веществ помогут простые правила

Советы специалистов позволят сбросить лишние килограммы к лету

Чтобы сжигать побольше лишних калорий, организму необходимо увеличить скорость метаболизма. Медики считают, что сделать это не так уж и сложно – нужно только придерживаться ряда рекомендаций.

В рацион следует включить побольше белков – они увеличивают скорость метаболизма на 15-30%. Белковая еда также уберегает организм от переедания, так как вызывает ощущение сытости.

Для того, чтобы калории не откладывались на бока, надо почаще пить холодную воду. Она и сама по себе ускоряет обмен веществ, а ее низкая температура помогает еще сильнее, так как организм расходует дополнительную энергию для повышения температуры этой воды до температуры тела.

Помогают оставаться в форме и интенсивные физические нагрузки. Во время занятий спортом много энергии расходуется на то, чтобы удовлетворить потребности органов в сжигании калорий.

Наконец, специалисты советуют включить в свой рацион зеленый чай. Этот приятный на вкус напиток ускоряет обмен веществ на 4-5%, сообщает портал "Медик Форум".