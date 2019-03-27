Невероятно: модная диета спасет от опасной болезни

Режим питания оказывает удивительное влияние на здоровье

Риск развития рака груди существенно снижается у тех женщин, которые придерживаются принципов интервального питания – едят только в течение 8 часов в сутки, а оставшиеся 16 часов – голодают.

Подобный режим питания даже позволяет прекрасным дамам лакомиться жирными продуктами, отмечает портал "Медик Форум".

Американские ученые пронаблюдали за лабораторными мышами, имевшими ожирение, разделив их на 2 группы. Одним грызунам предоставили доступ к пище только в течение 8 часов, а другие могли питаться в любое время суток. Выяснилось, что интервальная диета оказывает весьма заметный эффект на риск развития злокачественных опухолей.

Дробное питание не просто замедляет развитие новообразований, но даже уменьшает их рост у ожиревших мышей, продолжавших получать жирную пищу, но с перерывом на 16 часов. У таких грызунов показатели состояния здоровья становились такими же, как и худых мышек.

Специалисты считают, что подобный режим питания улучшает обмен веществ, понижает риск возникновения рака груди и способствует более быстрому излечению от этой опасной болезни.

Рак груди – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. По статистике, в течение жизни с ним сталкивается каждая восьмая.