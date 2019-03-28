Люди погибли из-за опасного груза

С момента падения "Боинга" Малайзийских авиалиний, летевшего рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин прошло пять лет. За это время никто так и не смог разгадать, что же на самом деле случилось и куда пропал лайнер. Специалисты, которые ведут официальное расследование – молчат, зато конспирологи предлагают множество версий. О том, что могло происходить на борту рокового самолета рассказала ясновидящая Галина Янко.

"В багажном отделении находились какие-то горючие смеси, возможно что-то огнеопасное. Я не вижу вины летчиков и экипажа. В момент прохождения контроля, таможенники проявили невнимательность и не увидели этот предмет в одном из чемоданов. Предмет перевозили не случайно, а специально. Можно сказать, что вина лежит на людях, работающих в зоне досмотра. Все это было сделано умышленно, по договоренности",– говорит она.

По ее словам, злоумышленник находился на борту самолета. "Это мужчина с черными помыслами. Можно даже сказать, что он в состоянии аффекта, как будто зомбированный".

"Обломки самолета, как и останки людей найдут не скоро, только через три-четыре года", – заключила Янко.