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Всех загипнотизировали: в исчезновении MH370 нашли мистику

Фото: commons.wikimedia.org/Laurent ERRERA (CC BY-SA 2.0)
Люди погибли из-за опасного груза

С момента падения "Боинга" Малайзийских авиалиний, летевшего рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин прошло пять лет. За это время никто так и не смог разгадать, что же на самом деле случилось и куда пропал лайнер. Специалисты, которые ведут официальное расследование – молчат, зато конспирологи предлагают множество версий. О том, что могло происходить на борту рокового самолета рассказала ясновидящая Галина Янко

"В багажном отделении находились какие-то горючие смеси, возможно что-то огнеопасное. Я не вижу вины летчиков и экипажа. В момент прохождения контроля, таможенники проявили невнимательность и не увидели этот предмет в одном из чемоданов. Предмет перевозили не случайно, а специально. Можно сказать, что вина лежит на людях, работающих в зоне досмотра. Все это было сделано умышленно, по договоренности",– говорит она. 

По ее словам, злоумышленник находился на борту самолета. "Это мужчина с черными помыслами.  Можно даже сказать, что он в состоянии аффекта, как будто зомбированный". 

"Обломки самолета, как и останки людей найдут не скоро, только через три-четыре года", – заключила Янко. 

Галина Янко. Фото: Пресс-служба

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