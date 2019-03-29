Найден идеальный продукт для похудения

Привести себя в форму поможет полезное и вкусное лакомство

Мягкий сыр рикотта незаменим для тех, кто хочет сбросить вес – к такому выводу пришли итальянские диетологи.

Полезные белки, содержащиеся в рикотте, легко усваиваются организмом. Помимо этого, в мягком сыре содержатся витамины группы B, кальций, а также марганец, медь, селен, цинк, фосфор, калий и витамины K, E, A и D. Богата рикотта и жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Рикотта – легкий, но сытный продукт, поэтому она помогает избегать перекусов между приемами пищи. Это главное полезное свойство сыра для худеющих, отмечает портал Di Lei.

Однако помощью в похудении свойства рикотты не ограничиваются: этот продукт помогает регулировать давление, способствует восстановлению и регенерации кожи, улучшает цвет лица и работу пищеварительного тракта.

Рикотта – универсальный сыр, ее можно есть с фруктами, овощами, ягодами, зеленью или просто сделать бутерброд. Желающие похудеть должны есть это лакомство утром или во время перекусов.

Кстати, необязательно покупать этот сыр в магазине – рикотту легко можно сделать самостоятельно, ведь в Сети есть масса подходящих рецептов.