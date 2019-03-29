Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Идеально от давления: найдена растительная панацея

Фото: pixabay.com
продолжениеНайден идеальный продукт для похудения
Ягода поможет в борьбе с гипертонией

Гранаты – не только вкусные плоды, но и настоящий кладезь полезных для здоровья витаминов и микроэлементов.

Высокий уровень гранатовой кислоты, содержащийся в плодах, мягко снижает артериальное давление. Включение в рацион гранатов очень полезно для здоровья, ведь гипертония не всегда поддается лечению лекарствами. Специалисты рекомендуют страдающим от повышенного давления пить гранатовый сок и почаще есть эти вкусные фрукты.

Гранаты также обладают противовоспалительным действием и укрепляют иммунную систему. Витамин C, содержащийся в плодах, повышает сопротивляемость болезням и помогает производить специфические антитела против болезнетворных бактерий.

Незаменимы гранаты и для желающих похудеть.  в этих плодах – высокая концентрация пищевых волокон, что помогает обеспечить длительное ощущение сытости и понижает аппетит. 

И, наконец, приятный бонус: гранаты прекрасно защищают от болезней зубов и десен. Они обладают антибактериальным и противогрибковым воздействием и являются вкусной профилактикой расстройств полости рта, отмечает "Медик Форум". 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пятничное настроение: шутка Лаврова развеселила журналистов

Российский министр поделился хорошим настроением

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей