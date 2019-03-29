Идеально от давления: найдена растительная панацея

Ягода поможет в борьбе с гипертонией

Гранаты – не только вкусные плоды, но и настоящий кладезь полезных для здоровья витаминов и микроэлементов.

Высокий уровень гранатовой кислоты, содержащийся в плодах, мягко снижает артериальное давление. Включение в рацион гранатов очень полезно для здоровья, ведь гипертония не всегда поддается лечению лекарствами. Специалисты рекомендуют страдающим от повышенного давления пить гранатовый сок и почаще есть эти вкусные фрукты.

Гранаты также обладают противовоспалительным действием и укрепляют иммунную систему. Витамин C, содержащийся в плодах, повышает сопротивляемость болезням и помогает производить специфические антитела против болезнетворных бактерий.

Незаменимы гранаты и для желающих похудеть. в этих плодах – высокая концентрация пищевых волокон, что помогает обеспечить длительное ощущение сытости и понижает аппетит.

И, наконец, приятный бонус: гранаты прекрасно защищают от болезней зубов и десен. Они обладают антибактериальным и противогрибковым воздействием и являются вкусной профилактикой расстройств полости рта, отмечает "Медик Форум".