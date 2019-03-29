Раскрыта тайна мужчин в сексе

Количество мужских проблем поражает воображение

Популярное мнение о том, что мужчина всегда готов заняться любовью, а женщина лишь откликается на желания партнера, не всегда оказывается верным.

Часто бывает так, что женщина хочет, а мужчина – нет. Сексологи выделяют несколько причин такой ситуации.

Во-первых, нежелание заниматься сексом может проистекать из слабой половой конституции – той, что дана от природы. Мужчины хотят секса в соответствии со своим темпераментом, с этим ничего не поделаешь.

Помехой на пути к страстному сексу может стать и возраст. С течением времени сильный пол все меньше и меньше хочет заниматься любовью, сообщает "Здоровье 24".

Негативно влияют на половую жизнь усталость и недосыпание. Хронически усталый мужчина вряд ли обратит внимание даже на самую пикантную спутницу.

Неправильное питание, нездоровый образ жизни, а также неразрывно связанный с ними лишний вес – все эти факторы откладывают в долгий ящик бурную сексуальную жизнь.

Самым отрицательным образом сказываются на половом влечении и гормональные сбои. В особенно критических случаях медики даже могут назначить одному из партнеров уколы тестостерона.

Стрессы, депрессия, болезни и ряд лекарств просто убивают влечение.

Впрочем, иногда сексуальная жизнь затихает из-за того, что у мужчины появляются другие интересы: творчество, работа и спорт могут отнять энергию, предназначенную для партнерши.

Иногда спутница может не вызывать притяжения из-за обид, постоянных ссор и споров. Если же все вышеперечисленное не подходит для объяснения холодности партнера, есть смысл поинтересоваться, не появилась ли в его жизни другая женщина.