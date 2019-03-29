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"Единая Россия" объявила о запуске сервиса проверки таксистов

Фото: www.globallookpress.com
Сайт позволяет проверить наличие у водителя разрешения

Проект "Единой России" "Народный контроль" запустил специальный интернет-ресурс, с помощью которого можно будет узнать, есть ли у того или иного работника таксомоторной службы лицензия на извоз. Об этом сообщила координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

По ее словам, мониторнг деятельности таксистов будет длиться до конца апреля, и все собранные данные о нелегальных водителях будут отправлены в Госавтоинспекцию.

"Любой желающий через специальный сервис на сайте партпроекта может проверить данные о лицензии таксиста путем ввода государственного регистрационного знака автомобиля и сообщить о возможном нарушении. <…> Наш народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги", – цитирует Кувычко пресс-служба партии.

Она отметила, что сегодня в сфере услуг такси работает порядка 2-2,5 млн человек, из которых две трети не имеют на то разрешения. Каждый день "нелегалы" подвергают жизнь пассажиров риску, что подтверждается статистикой ДТП. По словам Квычко, больше половины аварий на дорогах происходят по вине нелегальных таксистов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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