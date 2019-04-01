Всех под одну гребенку: когда популизм противоречит логике

Приравнивание вейпов к сигаретам лишает курильщиков альтернативы

В последнем рейтинге "Глобальный инновационный индекс" (GII) Россия оказалась на 46-м месте, то есть по уровню инноваций наша страна находится между Вьетнамом и Чили. Происходит это во многом из-за излишней зарегулированности экономики. Так считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

В качестве примера он приводит намерение Минздрава РФ приравнять к обычным сигаретам системы нагревания табака и бестабачные электронные вейпы, поскольку в них присутствует никотин. По мнению социолога, подход "всех под одну гребенку" самый простой и удобный для чиновников, но он противоречит здравому смыслу.





Во-первых, в вейпах – электронных сигаретах, в которых испаряется жидкость, – нет табака. На этом основании, кстати, в Евросоюзе законодательно отделяют вейпы от сигарет и систем нагреваемого табака. Соответственно, реклама вейпов в специализированных изданиях там разрешена, их можно увидеть на прилавках магазинов. А по логике российских чиновников запретить нужно не только все, что можно курить, но и никотиновые жвачки, пластыри, а также баклажаны, картофель и помидоры, поскольку в них тоже содержится никотин.

Между тем, в других странах чиновники от медицины прислушались к мнению исследователей, которые доказали, что использование бестабачных вейпов помогает отказаться от табака и приводит к сокращению смертности от курения на 21%.

Более того, замещение вейпами обычных сигарет положительно сказывается на экономике. Эксперты Австралии и Новой Зеландии подсчитали, что им это принесет миллиарды долларов. Учитывая разницу в количестве населения и по числу курильщиков, для России эти перспективы выглядят куда более привлекательными. Но российский Минздрав как будто специально тормозит развитие этой экономической отрасли, отмечает Шатилов в статье в издании "Известия".

В России пока продажи вейпов ничтожно малы. В 2018 г. налоговые поступления от продажи электронных сигарет и жидкостей к ним составили 151 млн рублей, тогда как доходы от нагреваемого табака превысили 5 млрд рублей, а от обычных сигарет – почти 600 млрд рублей. Велика вероятность, что уравнивание в правах обычных сигарет и нагреваемого табака и вейпов повысит доходы бюджета, но, с другой стороны, явно не пойдет на пользу инновациям. Да и часть малого бизнеса, занимающегося вейпами, разорится по инициативе Минздрава.

Приравнивание нагреваемого табака и вейпов к сигаретам еще и граждан оставит без информации об этих устройствах, указывает социолог. Это означает, что потребители будут лишены свободы выбора. Кроме того, там, где заканчивается открытость, начинается подполье:

"Рынок может быстро уйти из легального сегмента в теневой. Это сократит рабочие места и те немногие налоговые поступления, который в случае более взвешенного регуляторного подхода могли бы пойти вверх", – указывает социолог.

То есть государство, с одной стороны, оставит потребителя без альтернативы табакокурению с меньшим риском для здоровья, а с другой – даст по рукам малому бизнесу, который уже вложился в этот рынок и готов был создавать рабочие места и платить налоги.

Для инвесторов, которые особенно ценят стабильность, ужесточение законодательства в отношении вейпов станет очередным сигналом, что развивать бизнес в России – крайне рискованная задача, ведь в любой момент правила игры могут измениться, предупреждает Шатилов. При таком подходе "держать и не пущать" нам еще долго ждать успешного развития и диверсификации экономики, указывает он.