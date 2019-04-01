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Будущее Казахстана – за развитием и инновациями!

Канат Копбаев выступил в Школе бизнеса Nazarbayev University. Фото: Пресс-служба
Kusto Group поделилась успешными кейсами

История успеха – это огромное количество труда и сил, вложенных в достижение мечты. Транснациональная корпорация Kusto Group – пример проекта, который из небольшого предприятия, основанного казахстанскими бизнесменами, вырос в компанию с мировым именем. Компания занимается сельским хозяйством, строительством, добычей углеводородов и другими проектами. Сегодня на территории 10 стран работает 8 тыс. сотрудников, а оборот компании превышает 1 млрд долл.

Канат Копбаев рассказал о Kusto Group. Фото: Пресс-служба

Уникальный опыт, приобретенный за годы развития Kusto Group, важно аккумулировать и передавать подрастающему поколению. Чтобы научить ребят жить мечтой и добиваться успеха, Канат Копбаев, совладелец Kusto Group, занимающий 41 место в рейтинге Forbes, выступил перед студентами в рамках Nauryz Alumni Talk Школы Бизнеса Nazarbayev University. В ходе трехчасовой встречи он рассказал о рождении Kusto Group, ее росте, о победах и неудачах, о том, как достичь высокой цели несмотря ни на какие препятствия. В первую очередь, по словам Каната Копбаева, важно много работать, доверять партнерам, с оптимизмом смотреть в будущее, никогда не останавливаясь на достигнутом.

“Мы были практики, было много бизнес проблем, вкладывали, теряли, строили бизнес, мы верили в свою идею и в рост бизнеса. Сказать легко. На деле все иначе, здесь важна поддержка партнеров, доверие и оптимизм”

– отметил бизнесмен в ходе встречи с молодыми людьми.

Канат Копбаев говорил о специфическом казахстанском пути развития и управления. Чтобы добиться успеха и процветания, требуется, в первую очередь, любить свою страну и уважать наследие своих предков. Только на таком прочном фундаменте могут вырасти достойные плоды, приносящие пользу и человеку, и его родине. Грамотно сочетая лучшие проявления национального характера и современные методы менеджмента, как показывает практика Kusto Group, можно достичь высоких результатов в весьма короткие сроки. 

Канат Копбаев о развитии науки

 

Также Канат Копбаев рассказал о роли высоких технологий в современном мире, о том, как важно идти в ногу с прогрессом. Развитие науки в Казахстане является одним из приоритетных направлений, от результатов которого зависит рост экономики страны, и, как следствие, благосостояние ее жителей. Для студентов и гостей Школы Бизнеса ориентация на передовые достижения науки и техники – это залог успеха в любой сфере деятельности. Такой подход имеет достойный пример для подражания: сочетание патриотизма, эффективного менеджмента, внедрения инноваций и любви к родине дали возможность Kusto Group вырасти в транснациональную корпорацию. 

Канат Копбаев уверен, что сейчас необходимо сосредоточиться на инновациях, а также на применении в Казахстане последних мировых достижений в области науки и техники.

Канат Копбаев выступил в Школе бизнеса Nazarbayev University

 

Важно отметить, что слова Каната Копбаева находят подтверждение в повседневной деятельности компании. Слова о патриотизме – это не простой реверанс в пользу Республики Казахстан, но сложившаяся позиция, которая предполагает усердную работу на благо отчизны. 

Kusto Group построила в Алма-Аты здания по японской технологии, тем самым внедрив стандарты по сейсмической безопасности, а недавно компании KazBeef и KAZSEED, входящие в Kusto Group, начали осуществлять масштабный план по интенсификации и качественному улучшению мясного и молочного животноводства. Компания планирует создать научный центр по селекции скота, развитую систему гипермаркетов, которые будут напрямую взаимодействовать с фермерами и т.д. Целью Kusto Group является вывод казахстанского животноводства на мировой уровень по качеству и количеству производимого мяса. 

Масштабные планы Kusto Group находят поддержку со стороны государства. Школа бизнеса Nazarbayev University – место, где формируются специалисты, которые будут работать на благо страны. Университет является главным центром воспитания научных и административных кадров республики Казахстан. Молодым людям необходимо иметь перед глазами не только успешные экономические кейсы, но и учиться любить свою родину, вкладывая в нее силы, труд и знания. Как показал пример Kusto Group – это более чем реально.

Полина ИВАНОВА
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