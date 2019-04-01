Оливковое или подсолнечное: названо лучшее масло

Эксперты показали преимущества двух видов продуктов

Вопрос о том, какое масло лучше употреблять в пищу, периодически встает перед всеми домохозяйками. Традиционное подсолнечное масло, популярное в нашей стране еще с советских времен, медики сравнили с оливковым маслом, которое используется в Европе.

Выяснилось, что подсолнечное масло вызывает в печени фиброз – воспалительный процесс, при котором здоровая ткань замещается соединительной. Кроме того, в организме запускались окислительные процессы.

А вот оливковое мало, напротив, замедляет старение печени, рассказал "АиФ" биогеронтолог, доктор биологических наук, профессор Алексей Москалев. По словам эксперта, оливковое масло первого отжима лучше всего влияет на этот орган, сохраняя его здоровым до глубокой старости.

Более того, оливковое масло влияет и на увеличение продолжительности жизни. Эксперименты, проведенные на грызунах, показали, что крысы, регулярно получавшие оливковое масло, жили дольше своих собратьев, лишенных этой пищи.

Масло первого отжима из оливок, также обладает свойствами антидепрессанта, успокаивает нервную систему и улучшает познавательные функции мозга.

При этом доктора подчеркивают, что у подсолнечного масла также есть определенные преимущества: в нем незаменимых омега-3 и омега-6 жирных кислот и витамина Е.