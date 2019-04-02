Потенцию улучшит простое упражнение

Мужское здоровье можно поправить без лекарств

Сидячий и малоактивный образ жизни – настоящий бич жителей современного мегаполиса. Особенный урон отсутствие регулярной физкультуры наносит мужскому здоровью. Эксперты считают, что для того, чтобы избежать проблем с потенцией, нужно всего лишь выполнять несложные физические упражнения.

Прекрасно воздействуют на состояние организма боевые искусства, однако не все готовы посвящать свое время разным видам борьбы. Специалисты подсказывают, что из боевых практик можно взять полезные техники, которые помогут справиться с деликатными мужскими проблемами.

Очень эффективное упражнение – так называемая поза наездника. Она положительно сказывается на состоянии предстательной железы, усиливая кровоснабжение половой системы. Кроме того, стойка наездника укрепляет мышцы спины, таза, пресса, ягодиц и ног. Эта позиция помогает задействовать даже самые глубокие группы мышц, приводя их в тонус.

Поза наездника помогает развивать чувство равновесия, повысить выносливость и благоприятно воздействует на нервную систему человека: регулярное выполнение этого упражнения вызывает чувство успокоения и развивает терпение.

Выполнить позу очень просто: нужно расставить ноги пошире, согнуть их в коленях под прямым углом и постараться остаться так как можно дольше. Спина при этом должна быть прямой. Опытные единоборцы могут стоять в позе наездника часами, однако новичкам нужно начинать с минуты-двух, постепенно увеличивая время. Если практиковать упражнение каждый день, организм получит огромную пользу, а потенция серьезно укрепится, сообщает Men's Life.



