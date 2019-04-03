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Найден новый способ справиться с мучительной болью

Фото: www.globallookpress.com
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Зубная боль отступит перед правильным питанием

Людям, которые страдают от проблем с деснами, нужно задуматься не только о гигиене рта, но и сменить диету.

К такому выводу пришли немецкие ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в Journal of Clinical Periodontology. Продукты с большим содержанием антиоксидантов, растительной пищи и небольшим количеством сахара и животных жиров, благотворно влияют не только на вес человека, но и на его здоровье.

Исследователи пронаблюдали за тридцатью добровольцами, страдавших от разных форм гингивита. Они сидели на традиционной западной диете, однако не имели вредных привычек или хронических болезней.

Вторая группа перешла на рацион, богатый антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, витаминами и практически без сахара и животных жиров. Еженедельно медики обследовали состояние их десен, и через полгода выяснилось, что у добровольцев из второй группы после перехода на новую диету здоровье мягких тканей улучшилось на 20%, а частота кровотечений упала на 15%, при этом площадь воспалений сократилась на 13%. 

Приятным бонусом стало то, что пациенты, сменившие рацион питания, сбросили по 1,5 килограмма лишнего веса, и у них улучшилась работа сердечно-сосудистой системы. 

Валентина МАЙОРОВА
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