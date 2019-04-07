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Любимый напиток защитит сердце от болезней

Фото: www.globallookpress.com
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Чашка кофе в день благотворно влияет на организм человека

Специалисты то и дело спорят о пользе и вреде этого горячего напитка на здоровье людей. Исследователи из ISIC пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся в кофейных зернах, имеют целебное воздействие на сердце и сосуды.

Это вещество оказывает противовоспалительное действие, что позволяет бороться еще и с атеросклерозом, оно меняет холестериновое поглощение и переработку жиров. Специалисты утверждают, что для того, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых болезней на 15% необходимо употреблять от 3 до 5 чашек кофе в день, сообщает издание Express. 

Меньшее количество этого напитка тоже довольно эффективно – кофе позволяет предотвратить болезнь Альцгеймера. К слову, полифенолы содержатся также в вине и какао. Впрочем, другие ученые уверяют, что кофе приводит к возникновению рака. 

Полина ИВАНОВА
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