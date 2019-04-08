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Без лекарств: найдены лучшие продукты для нормализации давления

Фото: www.globallookpress.com
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В борьбе с гипертонией важен калий

Лекарственные препараты, борющиеся с гипертонией, часто имеют побочные эффекты. Однако не все так грустно: поправить здоровье можно и без приема лекарственных препаратов.

Для того, чтобы снизить давление, нужно включить в рацион продукты, богатые калием, и ограничить потребление соли, сообщает портал replyua.net.  

Калий – микроэлемент, помогающий вывести из организма лишнюю жидкость, от этого давление начинает падать. По оценкам специалистов, больше всего калия содержится в тунце, бананах, свежевыжатом соке из апельсинов, натуральном томатном соусе и сладком картофеле.Фото: pixabay.com

При этом эксперты предупреждают, что чрезмерное употребление продуктов, содержащих калий, тоже может негативно сказаться на самочувствии. Избыток калия может быть опасен для страдающих заболеваниями почек. 

Фото: www.globallookpress.com

В развитых странах в последние десятилетия число гипертоников существенно выросло. Врачи напоминают, что для нормализации давления нужно ограничить употребление соли, которой много в консервах, маринадах, готовых блюдах, копченостях и фастфуде.

Валентина МАЙОРОВА
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