Клещи атакуют: как спастись от опасных паразитов

В борьбе за здоровье лучшее средство - профилактика

Первые теплые дни несут не только хорошее настроение, но и плохие новости: в стране начался сезон активности клещей.

Роспотребнадзор напоминает, что больше всего эти паразиты нападают на людей в мае-июне. Для защиты граждан во всех субъектах Российской Федерации в 2019 г. запланировано провести обработку от клещей на площади более 350 тыс. гектаров, и эта работа в ряде регионов уже началась. Чтобы обезопасить себя наверняка, специалисты советуют сделать перед началом сезона прививки от клещевого энцефалита.

Кроме того, отправляясь в лес, нужно позаботиться о соответствующей экипировке. Одежда должна препятствовать заползанию клещей через воротник и обшлага. Рубашку лучше надеть с длинными рукавами и заправить ее в брюки, запястья надо укрепить резинкой. Концы брюк – заправить в носки и сапоги. Голову и шею – прикрыть платком. Открытые участки тела надо обработать репеллентами.

Если же роковая встреча произошла, и паразит присосался к коже, следует поступить так, как рекомендуют специалисты. Во-первых, надо попытаться как можно быстрее вытащить клеща из ранки. Насекомое успевает впрыснуть инфекцию в первые минуты после укуса, поэтому скорость решает все. После удаления нужно обратиться к врачу, а клеща сдать на анализ.



Избавляться от клеща надо с умом: нет смысла капать на него маслом или спиртом, так как некоторые эксперты считают, что в этом случае паразит начинает выделять больше зараженной вирусом слюны. Клеща надо выкрутить, обмотав палец марлей или поддеть его сделанной из нитки петлей. При этом нужно постараться не раздавить насекомое, чтобы не распространять инфекцию.

Место укуса необходимо продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством – спиртом, йодом или одеколоном. После извлечения клеща следует тщательно вымыть руки с мылом. Если в процессе извлечения у клеща оторвались головка или хоботок, ранку надо обработать йодом и оставить до естественного исчезновения.