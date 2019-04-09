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Секса не будет: названы снижающие потенцию лекарства

Фото: www.globallookpress.com
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Многие препараты обладают неприятным для мужчин эффектом

Лечение ряда болезней может обернуться серьезными ограничениями в постели – некоторые лекарственные средства способны вызвать у сильного пола эректильную дисфункцию.

Медики предупреждают, что угрозу для потенции представляют, к примеру, лекарства от гипертонии. Гипотензивные препараты и ингибиторы ослабляют напор в кровеносных сосудах, и снижение давления отрицательно влияют на эрекцию.

Антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики, а также обычные мятные капли или настойка пустырника могут нанести удар по гормональной системе и снизить выработку мужских гормонов. Уменьшить выработку тестостерона могут и активные вещества, входящие в состав лекарств для лечения гастрита, язвы желудка и других органов пищеварительного тракта.

Самый сокрушительный удар по потенции наносят стероиды – препараты, которые любители спорта и мускулов употребляют для наращивания мышечной массы. Серьезный отрицательный эффект может возникнуть и при длительном курсе терапии с применением бромсодержащих лекарств. А вот бром, содержащийся в орехах и бобовых ни на уровень тестостерона, ни на сексуальную возбудимость не влияет, отмечает портал "Кубанские новости". 

Валентина МАЙОРОВА
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