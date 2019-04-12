Раскрыт неожиданный секрет идеального секса

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Американские ученые выяснили, что молодые люди больше всего в своих отношениях с противоположным полом ценят дружбу.
Качественную интимную жизнь могут обеспечить только крепкие партнерские отношения, пришли к выводу исследователи, опросив 184 пары, которые прожили вместе более 16 месяцев.
Таким образом, самое большое удовлетворение от секса получают те пары, которые являются не только любовниками, но и хорошими друзьями – их интимная жизнь оказалась наиболее близкой к идеальной, отмечает "Федерал Пресс".
Ранее ученые выяснили, что секс отлично снимает стресс и нормализует суточные ритмы, избавляя от бессонницы.
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