Раскрыт неожиданный секрет идеального секса

Эксперты пришли к сенсационному выводу

Американские ученые выяснили, что молодые люди больше всего в своих отношениях с противоположным полом ценят дружбу.

Качественную интимную жизнь могут обеспечить только крепкие партнерские отношения, пришли к выводу исследователи, опросив 184 пары, которые прожили вместе более 16 месяцев.

Таким образом, самое большое удовлетворение от секса получают те пары, которые являются не только любовниками, но и хорошими друзьями – их интимная жизнь оказалась наиболее близкой к идеальной, отмечает "Федерал Пресс".

Ранее ученые выяснили, что секс отлично снимает стресс и нормализует суточные ритмы, избавляя от бессонницы.