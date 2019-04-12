Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыт неожиданный секрет идеального секса

Фото: www.globallookpress.com
Эксперты пришли к сенсационному выводу

Американские ученые выяснили, что молодые люди больше всего в своих отношениях с противоположным полом ценят дружбу.

Качественную интимную жизнь могут обеспечить только крепкие партнерские отношения, пришли к выводу исследователи, опросив 184 пары, которые прожили вместе более 16 месяцев.

Таким образом, самое большое удовлетворение от секса получают те пары, которые являются не только любовниками, но и хорошими друзьями – их интимная жизнь оказалась наиболее близкой к идеальной, отмечает "Федерал Пресс".

Ранее ученые выяснили, что секс отлично снимает стресс и нормализует суточные ритмы, избавляя от бессонницы.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Неожиданный факт: специи снижают давление

В борьбе с болезнью нашли нового помощника

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей