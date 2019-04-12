Проблемы со здоровьем можно решить, пересмотрев диету

Чай пьют во всем мире – это один из самых распространенных напитков. Однако разные его виды воздействуют на организм различным образом.

Так, зеленый чай поможет справиться с гипертонией и сбросить лишний вес. В этом напитке содержится достаточно мало кофеина, поэтому он способствует избавлению от отеков, выводя лишнюю жидкость из организма.

Белый чай богат антиоксидантами, он также полезен тем, кто хочет стать более стройным. Этот вид чая помогает справиться с болезнями полости рта и сердца, а также омолаживает кожу.

Популярный в Южной Америке чай мате стабилизирует уровень сахара в крови и избавляет от лишнего веса.

Китайский чай улун помогает больным диабетом второго типа. Этот напиток, по мнению экспертов, предотвращает развитие болезней сердца и злокачественных опухолей.

Для нормализации давления полезен и чай с имбирем – он также снижает чувство голода и борется с воспалительными процессами, сообщают "Актуальные новости".

Ароматный мятный чай понижает уровень сахара в крови и также помогает достичь вожделенной худобы.

Специалисты считают, что классический черный чай полезен не только для поддержания нужного веса. Этот любимый всеми напиток укрепляет сердце, спасает от диабета и действует как успокоительное, отмечает "Вечерняя Москва".

Чай с имбирем устраняет чувство голода и дает возможность контролировать давление, а также снижает воспалительные процессы.

Аромат мятного чая, регулярно вдыхаемый в течение пяти дней, способствует снижению уровня сахара и помогает скинуть лишние килограммы.