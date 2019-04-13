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Назван безопасный завтрак для диабетиков

Фото: www.globallookpress.com
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Особая пища помогает контролировать уровень сахара в крови

Канадские ученые утверждают, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня.

Во время эксперимента добровольцам в первый день наблюдений давали на завтрак омлет, а на второй – овсянку с фруктами. При этом каждые 5 минут замеряли уровень сахара в крови.

Оказалось, что омлет позволяет избежать повышения уровня глюкозы в течение дня. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Medical Xpress.

"Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", – отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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