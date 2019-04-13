Назван безопасный завтрак для диабетиков

Нибиру
- Все не так: Нибиру приготовила землянам сюрприз
- Все ближе: Нибиру подбирается к Москве
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Канадские ученые утверждают, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня.
Во время эксперимента добровольцам в первый день наблюдений давали на завтрак омлет, а на второй – овсянку с фруктами. При этом каждые 5 минут замеряли уровень сахара в крови.
Оказалось, что омлет позволяет избежать повышения уровня глюкозы в течение дня. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Medical Xpress.
"Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", – отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.
В борьбе с болезнью нашли нового помощника
Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии