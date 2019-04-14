Названы ведущие к проблемам со спиной факторы

Здоровье могут подорвать привычные действия

Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы в будущем не стать завсегдатаем поликлиники.

Самое важное – правильная осанка. Если вы не держите спину ровно, сидите и ходите сгорбившись, проблемы не заставят себя ждать. Чтобы привить себе привычку держаться прямо, можно попробовать простые упражнения. Ходьба с книгой на голове – один из эффективных методов. Также полезно периодически стоять у стены, прижимаясь к ней спиной.

Сидячий образ жизни тоже негативно влияет на здоровье. Если вы весь день не встаете из-за рабочего стола, возникает давление на межпозвоночные диски и крестец. Необходимо раз в час разминаться. Кроме того, полезны физические нагрузки – например, занятия в спортзале.

Любителям телефонов и планшетов тоже грозит больная спина. Многие, просматривая что-то с помощью гаджетов, наклоняют голову, что создает дополнительную нагрузку на шейные позвонки.

Неправильное поднятие тяжестей – еще одна опасность. Делать это нужно, перенося вес на ноги, предварительно немного присев. Если вы просто наклонитесь и возьмете что-то тяжелое, есть риск получить травму или заработать грыжу.

Неверно подобранная обувь также влияет на здоровье. Не стоит все время носить обувь на высоком каблуке либо на совершенно плоской подошве. Это может привести к деформации стопы. Спина в этом случае испытывает дополнительную нагрузку.

Специалисты рекомендуют внимательно выбирать матрас. Не стоит отдавать предпочтение слишком мягким. Тогда во время сна позвоночник примет неправильное положение, что может обернуться его искривлением, отмечает МедикФорум.