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Покажите язык: как узнать о нехватке жизненно важного витамина

Фото: www.globallookpress.com
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Назван симптом, который говорит о грядущих проблемах со здоровьем

Отсутствие необходимых витаминов в рационе может серьезно ударить по организму.

Ученые назвали ранний признак, по которому можно определить, что вам не хватает витамина В12. Насторожить должен красный и опухший язык. Кроме того, он может стать абсолютно гладким из-за воспаления, предупреждают сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании. Эти тревожные симптомы говорят, что пора срочно скорректировать питание.

Витамин В12 жизненно необходим организму. Если мы не получаем его в должном количестве, страдает иммунитет, а в органах накапливают токсичные продукты распада аминокислот. Об этом рассказали эксперты из Университета Райса (США). Также дефицит этого витамина ведет к анемии, хронической усталости, ломкости волос и ногтей. Его нехватка может обернуться даже шизофренией.

Чтобы избежать этого, необходимо включить в рацион морепродукты, жирную рыбу и мясо. Также витамин В12 содержится в сыром тофу и водорослях, говорится в материале Express.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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