Простые упражнения помогут жить дольше

Учёные рассказали об улучшении здоровья без лекарств

Уже много лет люди используют аэробику для укрепления мышц и костей, поднятия хорошего настроения. Но есть способ, позволяющий не только увеличить энергию, но и уберечь от болезней – йога.

Занятия йогой снижают уровень артериального давления, холестерина, стресса и ожирения. Согласно данным, опубликованным в журнале European Journal of Cardiovascular Nursing, регулярное выполнение улучшает состояние уже через 12 дней.

Комплекс упражнений помогает и людям с серьёзными сердечными заболеваниями. Как сообщает Medicalxpress, люди, страдающие фибрилляцией предсердий, нормализовали частоту сердечных сокращений за 12 недель.

Эксперты также советуют йогу беременным для уменьшения риска перегрева и обезвоживания.

Однако, перед занятиями необходимо проконсультироваться со специалистом, отмечает "Пятый канал". Существует множество видов йоги. Некоторые позы могут нанести вред. Например, людям, с высоким кровяным давлением, не рекомендуется опускать голову ниже уровня сердца.

Регулярная активность всегда благоприятно влияет на наше здоровье. Занятия йогой помогают держать тело в тонусе с удовольствием.