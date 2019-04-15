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Простые упражнения помогут жить дольше

Фото: www.globallookpress.com
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Уже много лет люди используют аэробику для укрепления мышц и костей, поднятия хорошего настроения. Но есть способ, позволяющий не только увеличить энергию, но и уберечь от болезней – йога.
Занятия йогой снижают уровень артериального давления, холестерина, стресса и ожирения. Согласно данным, опубликованным в журнале European Journal of Cardiovascular Nursing, регулярное выполнение улучшает состояние уже через 12 дней.

Комплекс упражнений помогает и людям с серьёзными сердечными заболеваниями. Как сообщает Medicalxpress, люди, страдающие фибрилляцией предсердий, нормализовали частоту сердечных сокращений за 12 недель. 

Эксперты также советуют йогу беременным для уменьшения риска перегрева и обезвоживания.
Однако, перед занятиями необходимо проконсультироваться со специалистом, отмечает "Пятый канал". Существует множество видов йоги. Некоторые позы могут нанести вред. Например, людям, с высоким кровяным давлением, не рекомендуется опускать голову ниже уровня сердца.


Регулярная активность всегда благоприятно влияет на наше здоровье. Занятия йогой помогают держать тело в тонусе с удовольствием.  

Анна ШУЛЕПОВА
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