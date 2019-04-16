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Вторая Земля: в нашей галактике находятся инопланетяне

Фото: pixabay.com
Ученые нашли планету-близнеца

Астрономы нашли в глубинах космоса экзопланету, очень похожую на нашу собственную – вполне вероятно, что на ней уже существует жизнь.

По словам ученых, речь идет о так называемой экзопланете, расположенной в звездной системе Проксима Центавра. Впервые новую планету рассмотрели в 2016 г. астрофизики Европейской южной обсерватории. Исследователи назвали ее Проксима b, однако не смогли точно понять, какие условия существуют на этой экзопланете.

Более того, астрономы считают, что система Проксимы Центавра – это практически близнец нашей Солнечной системы. ученые пришли к такому выводу после того, как обнаружили, что вокруг ближайшей к Солнцу яркой звезды также вращаются похожие планеты, включая копию нашей Земли.

Впоследствии специалисты установили, что планета Проксима b имеет скалистую поверхность, а ее расположение относительно галактического "солнца" свидетельствует о том, что высока вероятность существования на ней живых существ.

Ученые подчеркивают, что Проксима Центавра, в отличие от Солнца, более капризная звезда. Периодически она облучает планету сильнейшими лучами, которые могут уничтожить слабую атмосферу. Но, согласно полученной недавно информации, планета Проксима b может иметь хорошую гравитацию, способную удерживать достаточно плотный атмосферный слой. Это доказывает, что вспышки "солнце" не влияют на развитие живых существ. Кроме того, астрономы отмечают, что и наша планета 4 млрд лет назад также подвергалась подобным излучениям от нашего светила, однако это не помешало ей стать обитаемой, сообщает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
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