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Сбитый Россией корабль с Нибиру рухнул на перепуганных американцев

Кадр из фильма "Морской бой"
Контакт США с пришельцами вероломно оборвала российская гиперзвуковая ракета

На этой неделе в небе над США было замечено поразительное явление – небосвод над 10 штатами "разрезала" исполинских размеров зеленая молния. Вспышка до чертиков напугала жителей Америки и даже соседней Канады. Российские уфологи полагают, что речь идет не о банальном метеорите, а о чем-то более серьезном и опасном.

В Дальневосточной ассоциации уфологических наук заявили, что по всем признакам на США свалился космический объект, на котором была разумная форма жизни, прибывшая с Нибиру.

"Зелёный астероид астероидом не является. Об этом говорит комплекс параметров – цвет, размеры, и другое. Кроме того, сразу после падения все следы "пропали", хотя по нашим данным, объект приземлился в штате Вирджиния, где расположены Кембриджский и Массачусетский технологический институты (Бостон). Совпадение? Не думаю",

- рассказал специалист по уфологии изданию Vista News.

Интересно также то, что на произошедшее довольно вяло отреагировало NASA. Там, по словам эксперта, назвали ситуацию "штатной". Это наталкивает на подозрения, что США на самом деле находились в контакте с пришельцами. А сбила корабль, скорее всего, Россия, обладающая гиперзвуковыми ракетами, считает уфолог. Сейчас американцы вынуждены заметать следы, место крушения наверняка уже оцеплено военными.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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