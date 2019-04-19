Обезболивающие оказались опасны

Лекарственные средства нужно употреблять, соблюдая строгий контроль

Таблетки от головной или зубной боли стали неотъемлемой частью жизни любого современного горожанина. Однако врачи предупреждают, что принимать эти лекарства нужно с большой осторожностью.

К примеру, простые обезболивающие, в состав которых входит одно действующее вещество, нельзя пить чаще 15 дней в месяц, а вот комбинированные анальгетики, содержащие несколько активных веществ, (можно употреблять не более 10 дней в течение месяца.

Если же принимать подобные лекарства бесконтрольно, возникает риск развития особого вида головной боли – абузусной, которая возникает тогда, когда само обезболивающее провоцирует неприятные ощущения. Пациент попадает в замкнутый круг, вырваться из которого очень трудно, предупреждает "Здоровье 24".

Кроме того, длительный и частый прием обезболивающих средств разрушительно влияет на внутренние органы, вызывая сбои в работе печени, почек и желудочно-кишечного тракта. Если же головные боли беспокоят в течение слишком долгого времени, нужно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.