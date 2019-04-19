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Обезболивающие оказались опасны

Фото: www.globallookpress.com
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Лекарственные средства нужно употреблять, соблюдая строгий контроль

Таблетки от головной или зубной боли стали неотъемлемой частью жизни любого современного горожанина. Однако врачи предупреждают, что принимать эти лекарства нужно с большой осторожностью.

К примеру, простые обезболивающие, в состав которых входит одно действующее вещество, нельзя пить чаще 15 дней в месяц, а вот комбинированные анальгетики, содержащие несколько активных веществ, (можно употреблять не более 10 дней в течение месяца.

Если же принимать подобные лекарства бесконтрольно, возникает риск развития особого вида головной боли – абузусной, которая возникает тогда, когда само обезболивающее провоцирует неприятные ощущения. Пациент попадает в замкнутый круг, вырваться из которого очень трудно, предупреждает "Здоровье 24".

Кроме того, длительный и частый прием обезболивающих средств разрушительно влияет на внутренние органы, вызывая сбои в работе печени, почек и желудочно-кишечного тракта. Если же головные боли беспокоят в течение слишком долгого времени, нужно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Валентина МАЙОРОВА
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