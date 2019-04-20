Названы вызывающие зловонный запах изо рта причины

Галитоз вызывает высокобелковая диета

В углублениях языка много бактерий, которые, расщепляя протеины, находящиеся, например, в мясе, рыбе или молочных продуктах, выделяют неприятные газы. Поэтому у людей может плохо пахнуть изо рта.

Эти же бактерии могут вырабатывать зловонные запахи из-за сухости во рту, которое бывает из-за обезвоживания, алкоголя, табака и лекарств.

Употребление арахисовой пасты, кофе, алкоголя или цитрусовых, в которых много сахара, также может помешать близкому общению с другим человеком.

В минадлинах порой скапливается гной, который образуют так называемые пробки, они тоже источают неприятный запах, отмечает Life.ru. Насморк, хронический рефлюкс (движение еды из желудка обратно в пищевод), диабет тоже провоцируют выработку запаха, из-за которого очень быстро может закончиться деловая встреча или свидание.