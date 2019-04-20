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Обнаружен способ избежать слабоумия

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВкусный продукт усилит потенцию
Регулярная физическая активность защитит от деменции

Ученые из Бостонского университета нашли многочисленные доказательства того, что спорт благотворно влияет на состояние мозга человека. Даже простые прогулки предотвращают снижение когнитивных способностей.

Специалисты провели исследование, по которому час занятий спортом замедляет старение мозга на 1 час, если физическая нагрузка длится 130-150 минут в неделю. На полтора-два года отдаляли появление деменции те люди, которые в неделю совершали 7500 шагов, сообщается в статье журнала JAMA. 

Эксперимент, в котором приняли участие 2354 человека, длился с 2016 по 2019-й год. Ученые анализировали изменения в состоянии добровольцев благодаря акселерометрfv и магнитно-резонансной томографии. 

Полина ИВАНОВА
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