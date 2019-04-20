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На грани катастрофы: мир лишен миллионов женщин

Фото: www.globallookpress.com
Гендерный дефицит спровоцировали селективные аборты

Ученые провели исследование и пришли к шокирующим выводам. С 1970-х в мире постоянно не хватает 23 млн представительниц слабого пола. Нехватка женщин является настоящей проблемой в Индии, Китае, Черногории, Тунисе, Албании и во Вьетнаме.

Специалисты анализировали число рожденных людей в мире, сравнив эту цифру со средним  естественным эталонным соотношением. Оказалось, что в 12 государствах на свет не появились женщины, которые должны были. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Китае и Индии, там с 1970 по 2017 г. не родилось 10,6 и 11,9 млн девочек соответственно.

"С учетом того, что на эти две страны приходится 38% мирового населения и одна треть рождений, они являются основными виновниками демографического дисбаланса в планетарном масштабе", – говорится в статье издания Le Figaro.

Причина этой проблемы заключается в развитии технологий. Способы, позволяющие определить пол ребенка, привели к селективным абортам в странах, где рождение мальчика является приоритетным и более желанным. 

Полина ИВАНОВА
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