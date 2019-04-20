Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вкусный продукт усилит потенцию

Фото: www.globallookpress.com
Эти ракообразные богаты аминокислотами и белком

Издавна известно, что морепродукты улучшают сексуальную жизнь. Креветки оказались особенно полезными для тех мужчин, которые хотят повысить либидо. Это – самый настоящий афродизиак.

Помимо благотворного влияния на потенцию, креветки укрепляют иммунитет. Те, кто любит лакомиться этим продуктом, реже болеет. Также эти морские гады хорошо утоляют голод, что позволяет худеть.

А антиоксиданты, как сообщает портал Нealthystyle, входящие в состав креветок замедляют старение организма, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Более того, этот продукт нормализует работу щитовидной железы. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Будем в окопах вместе": Лукашенко оправдался за "антироссийские" высказывания

Батька подчеркнул, что не стоит искать в его словах угрозу России

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей