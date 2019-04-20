Вкусный продукт усилит потенцию

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Издавна известно, что морепродукты улучшают сексуальную жизнь. Креветки оказались особенно полезными для тех мужчин, которые хотят повысить либидо. Это – самый настоящий афродизиак.
Помимо благотворного влияния на потенцию, креветки укрепляют иммунитет. Те, кто любит лакомиться этим продуктом, реже болеет. Также эти морские гады хорошо утоляют голод, что позволяет худеть.
А антиоксиданты, как сообщает портал Нealthystyle, входящие в состав креветок замедляют старение организма, улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Более того, этот продукт нормализует работу щитовидной железы.
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