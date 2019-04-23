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Найден неожиданный способ укрепить здоровье

Фото: www.globallookpress.com
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Ключ к хорошему самочувствию – в правильном дыхании

Ученые обнаружили, что дыхательные практики помогают бороться со стрессом и способствуют усилению энергии.

На первый взгляд, дышать умеет каждый – по статистике, за день человек в среднем вдыхает и выдыхает около 20 тыс. раз. Но влияние на здоровье оказывает именно осознанное дыхание – процесс, который проходит под контролем сознания.

Эксперименты доказали, что медленное ритмичное дыхание снижает артериальное давление, а 20 минут ритмичных вдохов и выдохов перед сном поможет страдающим от бессонницы. 

Кроме того, голландские исследователи выяснили, что люди, умеющие правильно дышать, демонстрируют меньше симптомов гриппа после того, как их подвергали воздействию бактериального токсина. У них также снижался уровень воспалений после инфекций, отмечает "МедикФорум".

Специалисты считают, что правильное дыхание оказывает благотворное влияние и на иммунную систему. Поэтому сейчас на Западе стали популярны классы, предлагающие людям учиться правильно дышать, – чтобы укрепить здоровье и сохранить его на долгие годы.

Валентина МАЙОРОВА
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