Похудеть раз и навсегда: самые эффективные советы

Сухофрукты позволят не набрать вес заново

Проблема с лишним весом в экономически развитых странах давно приобрела характер эпидемии.

К примеру, свыше половины населения Соединенных Штатах страдают от ожирения. Растет число тучных людей и в России.

Однако важно не просто избавиться от лишних килограммов, но и не набрать их вновь, ведь ожирение наносит существенный удар по здоровью – страдают сердце и сосуды, суставы и эндокринная система.

Если масса тела снижается всего на 10%, риск смертности падает на целых на 20%, от онкологических заболеваний – на 40%, а от диабета – на 30%.

Эксперты считают, что организм привыкает к новому обмену веществ – к жизни без лишней еды, а затем "включает" собственные механизмы, помогающие пережить голод. В результате метаболизм замедляется и появляется непреодолимая тяга к сладкому.

Человек начинает "награждать" себя лакомствами, после изнурительной диеты, и вес возвращается очень быстро, отмечает портал Planet Today.

Чтобы остаться в хорошей форме после диеты, нужно соблюдать определенные правило. Не следует худеть слишком резко. Нужно не просто ограничить свой рацион, а еще и заниматься спортом. Конфеты и выпечку лучше заменить полезными сухофруктами, сообщает РИА ФАН.