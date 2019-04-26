Похудеть раз и навсегда: самые эффективные советы

Нибиру
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Проблема с лишним весом в экономически развитых странах давно приобрела характер эпидемии.
К примеру, свыше половины населения Соединенных Штатах страдают от ожирения. Растет число тучных людей и в России.
Однако важно не просто избавиться от лишних килограммов, но и не набрать их вновь, ведь ожирение наносит существенный удар по здоровью – страдают сердце и сосуды, суставы и эндокринная система.
Если масса тела снижается всего на 10%, риск смертности падает на целых на 20%, от онкологических заболеваний – на 40%, а от диабета – на 30%.
Эксперты считают, что организм привыкает к новому обмену веществ – к жизни без лишней еды, а затем "включает" собственные механизмы, помогающие пережить голод. В результате метаболизм замедляется и появляется непреодолимая тяга к сладкому.
Человек начинает "награждать" себя лакомствами, после изнурительной диеты, и вес возвращается очень быстро, отмечает портал Planet Today.
Чтобы остаться в хорошей форме после диеты, нужно соблюдать определенные правило. Не следует худеть слишком резко. Нужно не просто ограничить свой рацион, а еще и заниматься спортом. Конфеты и выпечку лучше заменить полезными сухофруктами, сообщает РИА ФАН.
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