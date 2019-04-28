Повысить потенцию поможет доступная ягода

Нибиру
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
257 новости
Проблемы с потенцией наносят серьезный ущерб по мужчинам. Специалисты из Люблинского университета нашли ягоду, которая поможет справиться с проблемами, не прибегая к лекарствам.
Оказалось, что черноплодная рябина значительно улучшает мужское здоровье. Врачи советуют добавлять эту ягоду в кашу или смузи. При этом свои полезные свойства она не теряет даже после термической обработки, передает Daily Mail.
По словам экспертов, кашу с этой ягодой нужно употреблять через 10 минут после приготовления. Именно в это время ее польза для организма будет максимальной.
Люди готовы часами стоять за новым паспортом