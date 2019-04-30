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"Вредные продукты" оказались полезны

Фото: pixabay.com
Жиры жизненно необходимы организму

Шоколад, яйца и свинина – можно смело вычеркивать из списка вредной для здоровья еды. В этих продуктах есть полезные жиры, без которых организм не может нормально функционировать. 

Ранее ошибочно считалось, что похудеть можно, резко сократив потребление жирной пищи. Однако теперь диетологи решили пересмотреть концепцию и решили, что и от жиров может быть польза. При этом специалисты подчеркивают, что есть правильные жиры, а есть неправильные – первые приносят пользу, а вторые лишь вред. 

По мнению экспертов, в меню здорового человека обязательно должны входить шоколад, орехи, свинина, сыр, авокадо и яйца. Однако диетологи уточняют, что шоколад нужно есть горький, с большим содержанием какао. В молочном шоколаде содержится слишком много сахара, и пользы он не принесет.

Очень полезны для здоровья и грецкие орехи – это отличный источник правильных жиров. Орехи богаты альфа-линолевой и омега-3 кислотами, что позволяет ускорить обмен веществ в организме.

Из-за большой жирности свинина раньше была под запретом у специалистов по правильному питанию. Однако сейчас эксперты пришли к выводу, что это ошибка. Свинина богата калием и железом, а эти микроэлементы очень полезны для сердца и сосудов. Содержатся полезные жиры и в сыре. Ряд диетологов подчеркивает, что прием пищи имеет смысл завершать маленьким кусочком сыра – для улучшения пищеварения.

Кроме того, здоровый рацион обязательно должен включать в себя яйца и авокадо. Содержащиеся в этих продуктах полезные вещества отлично усваиваются, помогают расщеплять вредные жиры и стимулируют метаболизм, сообщает VistaNews.

Валентина МАЙОРОВА
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