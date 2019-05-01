Наркотики и депутатство несовместимы: Милонов требует провести тест Резнику

На Первомайской демонстрации депутат петербургского Заксобрания мог быть в состоянии наркотического опьянения

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание Максима Резника. Он указал на пристрастие депутата Заксобрания к алкоголю. По его словам, об этом известно многим. И именно злоупотребление спиртным оборачивается для депутата неприятностями. На фоне произошедшего Милонов потребовал проверить Резника на наркотики. Вероятно, на демонстрацию последний пришел, употребив запрещенные вещества. Об этом Милонов сообщил Невским новостям. Определить наверняка, находится ли человек под действием наркотиков, можно лишь с помощью экспертизы, добавил он.

Отметим, что Милонов, еще будучи депутатом Заксобрания, предлагал узаконить обязательную проверку народных избранников на наркотики. Необходимые тесты он сдавал и сам.

В беседе с изданием Милонов подчеркнул, что наркотики и депутатство – несовместимые вещи.

У неадекватного поведения Резника есть и еще одна причина. Возможно, в заграничной поездке (за бюджетные деньги) тот получил "новые инструкции". Теперь Резник специально провоцирует правоохранителей, чтобы его задержали, дабы продемонстрировать, как власть ограничивает свободу. Таким образом он пытается "поправить изрядно подпорченный статус", заявил Милонов.

В заключение депутат Госдумы подчеркнул, что опаснее запрещенных веществ для Резника – "преступная схема, в которой он участвует".