Популярная крупа спасет от ожирения

Секрет стройности японцев оказался в их любимом продукте

Японские ученые пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что люди, которые употребляют около 150 граммов риса в день, менее, чем другие, склонны к ожирению.

Специалисты сравнивали рацион питания людей из 136 стран, а также анализировали уровень жизни, расходы на медицину, ВВП и распространенность ожирения. В странах, где рис ели регулярно, уровень этого недуга был значительно ниже. Например, Бангладеш с 473 граммами крупы оказался на первом месте списка, а Франция с 15 граммами на 99-м.

Ученые, как отмечается в статье, опубликованной на сайте EurekAlert, считают, что рис позволяет не переедать, так как в нем содержится клетчатка. Крупа усиливает чувство сытости, к тому же в ней мало жира, а после еды уровень глюкозы в крови повышается незначительно.