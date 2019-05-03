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Простые правила помогут быстро похудеть после праздников

Фото: www.globallookpress.com
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Начинать готовиться к пляжному сезону никогда не поздно

После долгих праздников некоторые люди обнаруживают у себя пару лишних килограммов. Сбрасывать вес, как говорят эксперты, необходимо осторожно и постепенно, чтобы не появились проблемы со здоровьем.

Не стоит садиться на строгую диету, лучше добавить в свой рацион побольше овощей и фруктов. Есть необходимо пять раз в день маленькими порциями, отказавшись от перекусов. Пить не меньше 2 литров воды в день, избегая газировок. А раз в неделю делать разгрузочный день.

Также не стоит бежать в спортзал и истязать себя тренировками, так как организм за время длинных выходных расслабился и есть риск заполучить травму, передает "Униан". Стоит делать зарядку и гулять как минимум полчаса в день, а также спать 8 часов в день. 

Полина ИВАНОВА
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