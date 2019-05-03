Молоко повышает уровень кальция, недостаток которого увеличивает риск появления гипертонии

Важным элементом при этом недуге является калий, который позволяет избавляться от излишков натрия в организме, а он в свою очередь повышает кровяное давление. Много калия, а также полезного магния есть в печеном картофеле.

Яичный белок также входит в число продуктов, которые способы снизить давление. Много полезных веществ, необходимых гипертоникам, содержится в брокколи, который предотвращает инсульт и повреждение артерий.

Также эффективен стакан свекольного сока в день. Не менее полезны для людей, страдающих от повышенного давления, сообщает "Домашний очаг", бананы, темный шоколад, белая фасоль, гранатовый сок и овсяная каша.