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Повседневные продукты нормализуют давление

Фото: www.globallookpress.com
Молоко повышает уровень кальция, недостаток которого увеличивает риск появления гипертонии

Важным элементом при этом недуге является калий, который позволяет избавляться от излишков натрия в организме, а он в свою очередь повышает кровяное давление. Много калия, а также полезного магния есть в печеном картофеле.

Яичный белок также входит в число продуктов, которые способы снизить давление. Много полезных веществ, необходимых гипертоникам, содержится в брокколи, который предотвращает инсульт и повреждение артерий.

Также эффективен стакан свекольного сока в день. Не менее полезны для людей, страдающих от повышенного давления, сообщает "Домашний очаг", бананы, темный шоколад, белая фасоль, гранатовый сок и овсяная каша. 

Полина ИВАНОВА
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