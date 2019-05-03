Определены способы продлить жизнь

Перекусы по ночам провоцируют развитие смертельного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты уверяют, что недостаток сна является одной из причин, которые сокращают жизнь. Дефицит отдыха по ночам увеличивает вероятность появления различных недугов, в том числе рака.

Чрезмерное употребление соли тоже ни к чему хорошему не приводит. Около 10% смертей, связанных с перееданием, вызваны именно этим фактором. Специалисты также не рекомендуют пропускать завтрак.

Любопытно, что отказ от мытья рук тоже влияет на продолжительность жизни, ведь в мире много опасных микробов, от которых защитит мыло. А использование зубной нити может позволить умереть на шесть лет позже, так как она препятствует проникновению бактерий в кровь.

Не стоит забывать и о том, чтобы пользоваться презервативами во время полового акта, сообщает "Домашний очаг".