Мытье курицы оказалось опасным для здоровья

Вредные бактерии угрожают организму

Американские эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что мыть сырую курицу перед приготовлением опасно для здоровья.

По их словам, во время такой процедуры куриные соки оказываются на столе и попадают на различные продукты питания. Опасность заключается в том, что курица бывает заражена бактериями, которые приводят к пищевым отравлениям.

Эксперты подчеркнули, что курятину следует разделывать на отдельной доске, а в холодильнике хранить ее в одноразовом пакете.