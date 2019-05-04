Мытье курицы оказалось опасным для здоровья

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Американские эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что мыть сырую курицу перед приготовлением опасно для здоровья.
По их словам, во время такой процедуры куриные соки оказываются на столе и попадают на различные продукты питания. Опасность заключается в том, что курица бывает заражена бактериями, которые приводят к пищевым отравлениям.
Эксперты подчеркнули, что курятину следует разделывать на отдельной доске, а в холодильнике хранить ее в одноразовом пакете.
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