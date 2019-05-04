Беспокоить не будет: решение проблем с потенцией найдено

С недугом можно справиться, следуя простым, но важным правилам

Проблемы с потенцией всегда застают мужчин врасплох. Профессор-андролог Олег Аполихин дал советы, следуя которым можно позабыть о неудачах в постели.

По его словам, эректильная дисфункция является важным симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводящих человека к инфаркту миокарда. Кроме того, в период мужского климакса снижается работоспособность и активность человека. Мужчины даже теряют интерес к жизни, передает газета "АиФ".

Аполихин подчеркнул, что активный образ жизни и избавление от вредных привычек и лишнего веса, поможет навсегда забыть о проблемах с потенцией. Также стоит пересмотреть свой рацион питания и отказаться от жирной пищи.