Меган Маркл родила

Герцогиня Сассекская подарила королевской семье еще одного наследника

Буквально несколько минут назад в Букингемском дворце поделились радостной новостью – Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. У пары родился сын.

Малыш достаточно крепкий. Весит он 3 тыс. 260 граммов. Наследник появился на свет ранним утром.

"Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни",

– сказано в сообщении, которое передала в Twitter королевский репортер Эмили Нэш.

And here’s the news from Buckingham Palace: Congratulations Harry and Meghan! 🙌🏼👶🏻💙 pic.twitter.com/gQ8FKkrbPb — Emily Nash (@emynash) 6 мая 2019 г.

Она же отметила, что, когда объявили только о родах герцогини Сассекской, на самом деле ребенок уже появился на свет. Поздравления с рождением первенца новоиспеченным маме и папе приходят со всего мира.

Известие о пополнении в королевской семье появились в середине октября прошлого года. Тогда было объявлено о беременности американской актрисы. Впрочем, долгое время ходили слухи, что она носит накладной живот.

Меньше года назад, 19 мая, Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой. Молодожены сразу же заявили, что не станут затягивать с наследником.