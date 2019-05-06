Меган Маркл родила

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Буквально несколько минут назад в Букингемском дворце поделились радостной новостью – Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. У пары родился сын.
Малыш достаточно крепкий. Весит он 3 тыс. 260 граммов. Наследник появился на свет ранним утром.
"Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни",
– сказано в сообщении, которое передала в Twitter королевский репортер Эмили Нэш.
And here’s the news from Buckingham Palace: Congratulations Harry and Meghan! 🙌🏼👶🏻💙 pic.twitter.com/gQ8FKkrbPb— Emily Nash (@emynash) 6 мая 2019 г.
Она же отметила, что, когда объявили только о родах герцогини Сассекской, на самом деле ребенок уже появился на свет. Поздравления с рождением первенца новоиспеченным маме и папе приходят со всего мира.
Известие о пополнении в королевской семье появились в середине октября прошлого года. Тогда было объявлено о беременности американской актрисы. Впрочем, долгое время ходили слухи, что она носит накладной живот.
Меньше года назад, 19 мая, Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой. Молодожены сразу же заявили, что не станут затягивать с наследником.
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"
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