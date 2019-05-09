Простая хитрость позволит быстро похудеть

Нибиру
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Диетологи заявили о том, что похудеть поможет жевательная резинка без сахара. Ее стоит жевать 5-6 раз в день после приема пищи, чтобы добиться желаемого эффекта. Пастилки могут стать отличной альтернативой сладкому.
Жевачка отвлечет от мыслей о десерте, позволив не употребить лишние калории. Ведь процесс жевания таких пастилок подавляет аппетит. Согласно исследованию, люди, пользующиеся такой хитростью, употребляли на 40 калорий меньше в следующий прием пищи.
Более того, как сообщил диетолог CNN, такие люди чувствовали себя более уверенно и успешно сопротивлялись желанию съесть лишнего. При этом отказываться совсем от перекусов опасно, ведь они обеспечивают человека необходимой энергии.
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