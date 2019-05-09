Избавиться от неприятного запаха ног позволит простой способ

Народные рецепты выручат при обильном потоотделении

Не секрет, что пот появляется от неправильного ухода за обувью, от жары и от повышенной физической нагрузки, а неприятный запах образуется из-за бактериального разложения. Иногда ноги потеют из-за серьезных заболеваний, например, сахарного диабета.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачам, если запах от потеющих ног резко стал не просто неприятным, а ужасным, а привычная ситуация, которая бывает у всех, неожиданно усугубилась. Если же проблема не доставляет сильного дискомфорта, но хочется избавиться от запаха, то помогут народные средства. Например, можно использовать различные присыпки несколько раз в неделю, а позже снизить это количество до раза в месяц.

Также помогают ванночки с морской солью и марганцем, передает "МедикФорум". Можно измельчать кору дуба и обсыпать ею носки и стельки.