Проблемы с сосудами возникают из-за неправильного питания, лишнего веса и вредных привычек

Оказывается, уменьшить артериальное давление не так уж и сложно, и для этого совсем не нужны лекарства. Необходимо съедать каждый день горстку грецких или кедровых орехов, чтобы чувствовать себя значительно лучше, считает диетолог.

Более того, стоит регулярно есть столовую ложку меда, лимон, курагу, хурму, чеснок и грейпфрут. Дополнительный плюс от включения этих продуктов в рацион питания заключается в том, что они укрепляют иммунитет.

Можно есть рыбу, но только в отварном виде, жареные морепродукты, а также мясо, колбасу и фаст-фуд лучше избегать, передает "Голос.UA". Продукты, богатые витамином Е, например, горох, печень, оливковое масло тоже защитят сосуды и нормализуют давление.