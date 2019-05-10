Все серьезно: любителей пива предупредили об опасности

Мужчинам стоит задуматься

Чрезмерное употребление пенного может привести к бесплодию.

Врачи рекомендуют не увлекаться этим напитком. В его составе – фитоэстрогены. По структуре они похожи на женские половые гормоны. Соответственно, у любителей пива количество мужских гормонов падает. Это может обернуться проблемами с потенцией, а также ухудшением качества спермы и в итоге – бесплодием.

Кроме того, фанаты пенного напитка рискуют "обзавестись" лишним жиром – ведь в пиве содержится большое количество глюкозы. Пиво в больших количествах также повышает риск развития сахарного диабета второго типа, атеросклероза и артериальной гипертензии, отмечает МедикФорум со ссылкой на врача-уролога Гусейина Садыкова.