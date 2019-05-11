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Лето не за горами: как быстро похудеть к пляжному сезону

Фото: www.globallookpress.com
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Привести себя в порядок помогут простые советы

Чтобы добиться желаемого эффекта и избавиться от наеденных за зиму лишних килограммов, придется немного себя ограничить. Однако результат того стоит.

От чего нужно отказаться в первую очередь, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Возглавляют черный список "запрещенки" для худеющих простые углеводы – хлеб нужно заменить на цельнозерновой или из муки грубого помола, а также исключить из меню лакомства с большим количеством сахара.

"…от сладкого однозначно сразу на два месяца нужно отказаться. Будет эффект 100%",

– отмечает специалист.

Жирным продуктам на это время тоже необходимо объявить бойкот. Забудьте о сосисках и колбасе – вместо этого ешьте побольше овощей и фруктов. Жареных блюд желательно избегать.

Диетолог раскрыл маленькую хитрость. Следует есть не на кухне, а в другой комнате. Так вы уйдете от соблазна положить себе добавки.

"У вас на кухне же холодильник рядом. А если идти – это уже лень", – сказал Тутельян в беседе с "Интерфаксом".

Еще одна уловка – есть из маленьких тарелок. Так порция будет казаться больше – небольшой обман для мозга, который пойдет на пользу. Принимать пищу нужно не спеша.

"…разница между насыщением реальным и психологическим – 20-25 минут. Осознанно медленнее есть труднее, потому что ты голодный и хочется все сразу. А если положишь на маленькую тарелочку зелени побольше, то пока ты ешь все это аккуратно, как раз 20 минут проходит",

заявил диетолог.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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