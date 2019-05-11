Семь правил помогут прожить до глубокой старости

Человек "запрограммирован" на долголетие

Отведенный организму срок люди сокращают сами – вредными привычками и нездоровым образом жизни.

Американский кардиолог Клайд Янси разработал простые правила, следуя которым, можно прожить гораздо дольше.

Сидячий образ жизни никому не идет на пользу. Необходимо давать организму физическую нагрузку – бегать, плавать, ходить. Те, кто лежит на диване вместо того, чтобы выйти на прогулку, теряют в целом 4 года жизни, утверждает врач. Также недостаток активности ведет к сердечным заболеваниям и инсультам.

Следить за питанием тоже очень важно. Здесь все просто – откажитесь от "мусорной" еды – фастфуда, газировки, сладостей. Приучите себя потреблять больше клетчатки – овощей, фруктов, ешьте крупы.

Холестерин необходимо контролировать. Уровень не должен превышать 5 единиц, предостерегает медик. Иначе в сосудах появятся бляшки, которые ведут к сердечно-сосудистым патологиям.

Помните о "тихом убийце" – не позволяйте давлению скакать. Особенно это важно для тех, кто старше 45 лет. У людей с повышенным давлением на 40 процентов возрастает риск инсульта. Инфаркта – на 25.

Вредным привычкам – бой. Пересильте себя и откажитесь от сигарет. Курильщики склонны к раку легких и заболеваниям дыхательных путей.

Не допускайте появления лишних килограммов. Ожирение может сократить вашу жизнь на пять лет. Кроме того, оно увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Люди с избыточным весом более предрасположены к инсультам.

Здоровый образ жизни помогает и в профилактике диабета, пишет МедикФорум. Страдающие от этого заболевания рискуют заполучить "побочные" эффекты – проблемы с сосудами, сердцем, гипертонию. Также эта болезнь тесно связана с ожирением – следите за весом и не рискуйте понапрасну.